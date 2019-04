Grave donna accoltellata da ex compagno

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 24 APR - Una donna italiana di 49 anni è stata accoltellata stamattina dall'ex compagno di 68 anni. E' accaduto in corso Inglesi, a Sanremo. La donna, che è stata raggiunta da due fendenti al torace e a una gamba è stata stabilizzata dal personale medico del 118 e portata in codice rosso all'ospedale Borea, dov'è ricoverata in prognosi riservata. L'aggressore, invece, è stato fermato dai carabinieri e ora si trova in caserma. Secondo quanto appreso la lite sarebbe avvenuta per strada e potrebbe essere stata innescata per gelosia del sessantenne contrario a che la donna intraprendesse una nuova relazione. L'uomo, comunque, non avrebbe precedenti per stalking anche se accertamenti sono tuttora in corso. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti.