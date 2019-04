Tennis: anche Appendino tifa Fognini

(ANSA) - TORINO, 21 APR - C'è anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, fra gli appassionati di tennis che oggi pomeriggio faranno il tifo davanti alla tv per Fabio Fognini. Il n.1 del tennis azzurro ieri ha travolto Rafael Nadal e oggi disputerà contro il serbo Lajovic la finale del torneo di Montecarlo. "Grande @fabiofogna", scrive su Twitter, con tanto di emoticon della forza, la prima cittadina, spettatrice interessata: Torino è infatti candidata a ospitare le finali Atp per cinque anni dal 2021. La scelta dovrebbe essere ufficializzata a breve, ma indiscrezioni sempre più insistenti danno per quasi certa l'assegnazione a Torino dell'evento: 250 mila spettatori e un'audience medio di 95 milioni di persone in oltre 180 Paesi. A pesare sulla decisione sarebbe stata la volontà dei giocatori: le finali Atp si svolgono infatti al termine della stagione, tra Parigi Bercy e le finali di Coppa Davis; in molti si sono detti restìi a giocare l'ultimo torneo dell'anno lontano dall'Europa.