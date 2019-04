Trovato con un chilo di droga, arrestato

(ANSA) - ALASSIO, 20 APR - Aveva un chilo di droga, tra cocaina e marijuana: è stato arrestato dai carabinieri di Alassio. Lo spacciatore è un trentenne italiano che secondo i militari riforniva di stupefacente la città. Fermato per un controllo gli è stata trovata addosso parte della droga, l'altra è stata scoperta nella perquisizione dell'abitazione. Durante il controllo della casa trovati anche tre coltelli, un bilancino di precisione e 100 euro: tutto è stato sequestrato. L'arresto è avvenuto nell'ambito di controlli mirati a contrastare lo spaccio. Il trentenne è in carcere.

Le attività di controllo e presidio del territorio da parte dei militari, in questo periodo di feste e ponti, saranno intensificate considerato il flusso di turisti che si riverserà su Alassio e nelle zone vicine. Uomini in borghese si confonderanno fra la folla, saranno presenti nel budello di Alassio, il nucleo cinofili presidierà la stazione ferroviaria, il porto, gli stabilimenti balneari, i carrugi, sulle strade ci saranno posti di controllo.