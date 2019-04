Cade da moto su monte Fasce muore 16enne

Un ragazzo di 16 anni, residente a Uscio, è morto questa mattina all'ospedale San Martino di Genova dove era ricoverato da ieri pomeriggio a causa di una caduta dalla moto. L'incidente era avvenuto sulla strada che dal monte Fasce porta fino al Cornua. Lo studente era finito in una scarpata ed era stato trasportato in codice rosso con l'elicottero dei vigili del fuoco al San Martino. Il ragazzo era arrivato in ospedale in condizioni gravissime. Si tratterebbe di un incidente autonomo quello in cui ha perso la vita lo studente di 16 anni originario di Nervi ma residente a Uscio. Il giovane ha perso il controllo della moto sulla strada che dal monte Fasce porta fino al Cornua. Sulla dinamica indagano i carabinieri che stanno cercando di capire se il ragazzo fosse in compagnia di amici che possano avere visto quanto successo. Lungo quella strada, infatti, i giovani centauri si ritrovano per correre a bordo delle loro moto.