Gronda Genova:Castellucci,progetto fermo

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Sulla Gronda "il progetto esecutivo è sui tavoli del Ministero" delle infrastrutture. "Ma non è stato ancora approvato. Abbiamo già fatto gli espropri e le famiglie sono state ricollocate, ma i lavori non partono perché in attesa dell'approvazione. Questo non è normale". Lo ha detto l'amministratore delegato di Atlantia Giovanni Castellucci in assemblea, riferendosi al progetto esecutivo presentato da Autostrade per la Gronda di Genova.