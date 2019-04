Morto Mori, fu presidente della Regione

E' morto a Genova Giancarlo Mori, che fu presidente della Regione Liguria dal '94 al 2000. Aveva 81 anni ed era stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale per problemi al cuore. Aveva militato a lungo nella Democrazia Cristiana diventando consigliere provinciale dal 1975 al 1980 e presidente della Provincia dal 1985 al 1990. Nel 1990 fu eletto in Consiglio Regionale e dopo la crisi della Dc ha aderito al Partito Popolare Italiano e alla Margherita, partecipando poi al processo di fondazione del Partito Democratico. Divenne presidente della Regione Liguria nel 1994 guidando una coalizione di centrosinistra. L'anno seguente fu eletto con il voto popolare diretto e rimase in carica fino al 2000, quando venne sconfitto dal candidato del centrodestra Sandro Biasotti, attuale parlamentare di Forza Italia.