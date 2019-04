Ferrero, Mihajlovic? amici e avversari

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - "Mihajlovic è un grande amichetto mio, gli voglio bene. Domenica saremo molto amici fuori dal campo ma più di avversari sul campo". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a margine della visita annuale dei blucerchiati in occasione della Pasqua all'Istituto Gaslini di Genova.

Mihajlovic guida il Bologna che affronterà la formazione di Giampaolo nel prossimo turno di campionato, una sfida decisiva per la corsa europea della Sampdoria e per la corsa salvezza degli emiliani. Mihajlovic ha giocato per quattro stagioni nella squadra blucerchiata (dal 1994 al 1998) e l'ha allenata proprio con Ferrero presidente dal 2013 al 2015.