In arrivo progetto cabinovia porto-forti

"Rilanceremo il turismo sulla cintura dei forti, perché il progetto di realizzazione della cabinovia tra il porto antico e il parco delle mura va avanti".

Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, a margine di una conferenza stampa a palazzo Tursi, parlando dell'idea di un collegamento sospeso tra la stazione marittima e forte Begato, con fermata intermedia nel quartiere del Lagaccio. Bucci spiega che "entro la fine di aprile, forse già nella settimana dopo Pasqua, affideremo la progettazione in via diretta, sappiamo chi è disposto a farla e siamo a buon punto, poi vedremo se procedere con project financing o tramite gara, tutto dipenderà dai fondi a disposizione".

La cabinovia sarebbe lunga in linea d'aria oltre 2 chilometri, ricordando il celebre impianto della teleferica del Montjuic a Barcellona. L'ipotesi di un impianto a fune era già stato lanciato nel 2002, quando il sindaco era Beppe Pericu e rientrava in un più complesso progetto di riqualificazione dei forti di Genova.