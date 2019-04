Parchi: Mai, gestione 'Sic' Portofino non cambia

(ANSA) - GENOVA, 9 APR - "La gestione dei siti di importanza comunitaria (Sic) del parco di Portofino non cambia. La nuova legge sui parchi cancella i vecchi 'indirizzi' da dare ai Sic e una norma transitoria superata che riguarda i vecchi confini del parco di Portofino, confini non più validi da tempo". Così l'assessore regionale ai Parchi Stefano Mai oggi pomeriggio a Genova smentisce il consigliere Luca Garibaldi (Pd) secondo cui "la Giunta Toti toglie tre aree 'Sic' dal controllo del parco di Portofino nel momento in cui sta per nascere il parco nazionale".

"La gestione dei Sic è indicata dalla legge regionale 28 del 2009 e non cambia - replica Mai -. I Sic di Montallegro e delle Grazie restano in capo al Parco di Portofino. Gli unici Sic di cui cambia la gestione sono quelli di Lago Marcotto/Lago della Nave e di Lago di Val di Noci. Per questi due Sic la gestione passa della Città Metropolitana di Genova al Parco dell'Antola".

