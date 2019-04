Parchi: Bruzzone (Lega), legge Liguria è boccata d'ossigeno

(ANSA) - GENOVA, 9 APR - "Esprimo grande soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio regionale della Liguria della legge regionale sui parchi. Finalmente. Ricordo bene quando si era iniziato a parlare di questo provvedimento a livello regionale. Si tratta di una boccata di ossigeno per chi vive in prima persona il mondo della ruralità. Auspico che questo rappresenti un concreto esempio per tutto il Paese, su una materia come quella dei parchi, che in questi anni è stata tanto strumentalizzata dagli ambientalisti". Lo dichiara Francesco Bruzzone, senatore ligure della Lega, vice presidente della Commissione Ambiente del Senato. (ANSA).