Parchi: Battelli (M5S), bloccheremo abominio legge Liguria

(ANSA) - GENOVA, 9 APR - "Altro che 'Paese Parco' auspicato dal ministro Costa. Grazie al ddl approvato dalla giunta Toti in Liguria assistiamo allo Sfascia Parchi: 1000 ettari di area protetta cancellati, ignorando richieste di territori e associazioni. Il M5S non si arrende: bloccheremo questo abominio". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli commentando la legge sui parchi approvata oggi dal Consiglio regionale della Liguria. (ANSA).