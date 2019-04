Piaggio Aero,oggi lavoratori in sciopero

Presidio questa mattina davanti alla prefettura di Genova dei lavoratori Piaggio Aero, oggi in sciopero. Chiedono al Governo un incontro urgente presso la presidenza del consiglio dei ministri dopo che il commissario Vincenzo Nicastro ha chiesto l'avvio della procedura di cassa integrazione per 1.027 lavoratori. "Chiediamo anzitutto al Governo chiarezza - dice Antonio Caminito, Fiom Cgil - perché a seconda di chi parla ci vengono dette cose diverse e nel frattempo arriva la cassa integrazione che potrebbe essere la fine di Piaggio Aero anche perché il commissario ha sei mesi di tempo per presentare il piano e ne sono già passati quattro".