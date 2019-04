Da Terminal crociere Spezia da 41 mln

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 APR - Sarà realizzato grazie a una partnership pubblico-privato con un investimento di 41 milioni da parte di Royal Caribbean, Msc Cruises e Costa Crociere il nuovo terminal crociere della Spezia. E' il primo project financing per un porto italiano. I tempi di realizzazione prevedono entro 2 anni la creazione di un nuovo molo su calata Paita, non lontano da dove c'è l'attuale terminal. I lavori inizieranno appena Contship libererà spazi in banchina per recuperarli con opere di interramento. Poi serviranno 20 mesi per avere la stazione crocieristica che ha l'obiettivo di sviluppare il settore. Nel futuro è previsto l'arrivo di oltre un milione di passeggeri all'anno. "Un investimento che cambierà il volto della Spezia" ha spiegato Ana Karina Santini di Royal Caribbean. Per Leonardo Massa di Msc "La Spezia è un porto importante, con un aumento di scali nel 2019 e nel 2020". "Sarà un'area per la città con spazio per eventi" ha detto Roberto Ferrarini di Costa.