Salvini sabato a Genova

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini presiederà sabato alle 12 in prefettura a Genova una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso del quale verrà firmato l' "Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell'Interno e la Regione Liguria". Al termine è prevista una conferenza stampa.