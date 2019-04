Volo easyJet Genova-Amsterdam Schiphol

(ANSA) - GENOVA, 3 APR - Saranno più di 107.000 i sedili da e per Genova messi in vendita da easyJet nel 2019, il 14,6% in più rispetto al 2018. L'incremento dell'offerta della compagnia aerea è merito soprattutto dell'estensione dell'operatività dei voli: il collegamento con Berlino ha preso il via domenica scorsa (mentre nel 2018 era partito nel mese di agosto), quello con Bristol è operativo da ieri (nel 2018 era partito a giugno).

I voli per Manchester e Londra Luton hanno preso il via rispettivamente domenica 31 marzo e ieri. E' stata inserita anche una nuova rotta: a partire dal mese di giugno si affiancherà il collegamento con l'aeroporto di Amsterdam Schiphol.