Ricostruito ponte a Borghetto Vara

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Inaugurato questa mattina il ponte sul torrente Pogliaschina, a Borghetto Vara (La Spezia), un'opera attesa dall'alluvione del 2011: la nuova struttura, che si trova lungo la strada provinciale 566, è lunga 27 metri e permetterà un migliore deflusso delle acque del fiume, aumentando la sicurezza del centro abitato. Sono stati i bambini delle scuole locali, a bordo del pulmino, i primi a transitare sul nuovo ponte. "La Val di Vara ha bisogno di futuro: stiamo facendo il possibile per ricostruire e riportare la gente a vivere qui" ha detto il sindaco Claudio Delvigo. A breve partirà la demolizione del secondo ponte, sulla strada Aurelia, con la realizzazione di una nuova struttura entro fine anno.

L'intervento di ripristino è cofinanziato da Anas e Regione Liguria per 2,6 milioni di euro. Il cantiere ha subito numerosi rallentamenti, non ultimo quello dovuto alla rescissione del contratto e al nuovo appalto.