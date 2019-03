Prandelli, con Juve un Genoa coraggioso

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - "Affrontiamo una squadra forte, fortissima. Inutile descrivere le sue qualità. Nel calcio hai due fasi: quando tu hai la palla puoi cercare di fare qualcosa di importante. E' una partita che può darci consapevolezza, possiamo fare qualcosa di importante. Soffriremo tanto ma quando abbiamo la palla voglio vedere una squadra coraggiosa". Così Cesare Prandelli alla vigilia della sfida con la Juventus.

Una gara difficilissima ma non impossibile per il tecnico rossoblù. "Domani dovremo difendere compatti e molto aggressivi, ma quando avremo la palla voglio una squadra che attacchi la profondità che attacchi questa squadra che sembra invincibile ma nel calcio non c'è mai una squadra perfetta. Ci sono momenti della gara dove ti possono concedere qualcosa. Noi se stiamo in partita dobbiamo sfruttare quei momenti".