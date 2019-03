Ponte, in arrivo le gru smontaggio pile

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Sono in arrivo al porto di Genova le gru che serviranno per lo smontaggio delle Pile di Ponente. Lunedì inizierà lo sbarco al Terminal Gmt del porto di Genova, specializzato in questo genere di operazioni. Una volta a terra i componenti saranno smistati secondo la sequenza di montaggio e trasportati al cantiere di ponte Morandi. Le 5 gru arrivano dall'Olanda su una nave dedicata esclusivamente al loro trasporto. Le 2 gru principali sono cingolate mentre le 3 ausiliarie hanno un'altezza variabile che dipende dal tipo di 'braccio' che montano, che va da un minimo di 20 metri a un massimo di 80 metri. Per smontare le pile a Ponente del cantiere sarà necessario estenderle fino a circa 70 metri. Le due gru principali hanno un braccio tralicciato da 600 tonnellate di portata, fully equipped e complete di zavorre.