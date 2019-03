Nasconde 32 kg hashish su auto,arrestato

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - I carabinieri del nucleo investigativo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un ragazzo milanese di 24 anni, disoccupato e incensurato, sul cui mezzo sono stati trovati 30 kg di hashish. Il ragazzo, molto agitato, è stato seguito e fermato poco dopo mentre stava per mettersi alla guida di un Fiat Fiorino. Dopo l'identificazione è stato perquisito così come il suo mezzo: nella parte posteriore del 'Fiorino' è stato scoperto un doppio fondo dove erano stati collocati pacchetti contenenti 32 kg di hashish.