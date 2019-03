Colpo Spezia, 3-2 in casa Benevento

(ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Lo spezia si impone sul Benevento per 3-2 al termine di una partita giocata molto ben giocata rispetto ai sanniti di Bucchi. Liguri in vantaggio al 32' con un rigore trasformato da Ricci seguito dal pareggio del Benevento al 34' con una conclusione in mischia di Insigne. Nella ripresa lo Spezia piazza il colpo del ko in tre minuti con Da Cruz al 64' e Okereke al 67' anche grazie a una distratta difesa beneventana. Gli uomini di Bucchi s'innervosiscono e la squadra resta in dieci per l'espulsione di Volta all'84'. In pieno recupero il gol del neo entrato Armenteros serve solo a rendere meno amaro il ko dei campani. In classifica, lo Spezia sale a 37 punti.