Lupo ferito soccorso nel genovese

(ANSA) - GENOVA, 13 MAR - Un lupo ferito è stato trovato e soccorso dai carabinieri forestali a Gorreto (Genova). L'animale era cosciente ma non poteva muoversi perchè aveva gravi ferite agli arti posteriori e presumibilmente anche alla colonna vertebrale. I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Montebruno e della Stazione Carabinieri di Rovegno sono intervenuti dopo una segnalazione di alcuni cittadini che lo hanno trovato nell'alveo del fiume Trebbia, nei pressi del campo sportivo comunale. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della vigilanza faunistica regionale e l'Enpa che hanno soccorso l'animale e lo hanno trasportarlo in una struttura idonea per le prime cure.