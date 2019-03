Carispezia: utile in crescita del 17%

(ANSA) - LA SPEZIA, 5 MAR - Crédit Agricole Carispezia chiude il bilancio 2018 con un utile di 35 mln di euro, in crescita del 17% rispetto al 2017. Aumentano anche i proventi operativi netti, a 156 milioni (+2%) e sono 13 mila i nuovi clienti acquisiti. I conti approvati dal consiglio di amministrazione evidenziano un aumento degli impieghi verso la clientela saliti a 2,8 miliardi di euro (+6%). In particolare sono stati erogati oltre 2.200 mutui per l'acquisto di abitazioni (il 10% in più rispetto al 2017) e il comparto mutui rappresenta il 73% del totale degli impieghi a clientela. Per quanto riguarda i crediti deteriorati "l'esposizione netta si riduce di circa 60 milioni di euro e l'incidenza sul totale dei crediti verso clientela si attesta all'1,8% contro il 4,2% di fine anno precedente" informa una nota. Gli indici di copertura sono passati dal 49,8% di dicembre 2017 al 62,9% di dicembre 2018.