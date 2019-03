Boccia, non ci sono più alibi a crescita

(ANSA) - GENOVA, 5 MAR - "Dopo un anno di Governo non ci sono più alibi o colpe da attribuire a qualcuno. Occorre affrontare le ragioni della crescita del Paese mettendo al centro l'occupazione". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia stamani a Genova al convegno 'Sostenibilità del sistema infrastrutturale'. "Occorre incrementare l'occupazione, - sottolinea Boccia - sostenendo la crescita, senza subire rallentamenti che anche se vengono dall'esterno ci impongono di reagire tutti. Bisogna ricorrere a risorse già stanziate che non impattano sul deficit, che sono quelle legate alle infrastrutture, i cantieri vanno aperti quanto prima". "Il Governo ha dichiarato un livello di crescita dell'1 per cento per la sostenibilità della manovra economica. Se la crescita rallenta seppur per cause esterne occorrerà metterci mano", ammonisce.