Capurro guida alberghi Santa - Portofino

Cambio al vertice del gruppo albergatori di Santa Margherita Ligure- Portofino. Il nuovo presidente è Armando Ezio Capurro, ex sindaco di Rapallo ed ex consigliere regionale, subentrato ad Adalberto Gigli. Capurro, con la sua famiglia, l'anno scorso ha rilevato, restaurato e riaperto un albergo a Santa Margherita Ligure, l'hotel Mediterranoe. Vicepresidente il direttore dell'hotel Splendido di Portofino Ermes De Megni. "Promozione, promozione e ancora promozione" è lo slogano scelto da Capurro che punta su parte dell'imposta di soggiorno per poter finanziare campagne pubblicitarie ad hoc.