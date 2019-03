Primarie Pd, in 18 mila a Genova

(ANSA) - GENOVA, 3 MAR - Oltre 18 mila persone (dato rilevato alle 17) si è recata presso i gazebo genovesi del Pd per votare per le primarie dei Dem. Secondo quanto appreso, in tutta la Liguria c'è stata una forte affluenza tanto che le schede hanno dovuto essere fotocopiate per rispondere alle necessità. Alle 20 ultima rilevazione e risultati. La grande affluenza nei 235 gazebo allestiti per le primarie del Pd in Liguria è stata palese fin dalle 12 quando sul territorio dei nove municipi genovesi e nei Comuni dell'area metropolitana del Pd Genova hanno votato circa 10 mila persone. Esaurite le schede in alcuni gazebo, ne sarebbe stata autorizzata la fotocopiatura.