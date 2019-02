Ok a Via per lo scolmatore del Bisagno

E' stata rilasciato questa mattina, in sede di Conferenza dei servizi, il parere positivo alla Valutazione di Impatto Ambientale (Via) per lo scolmatore del Bisagno, opera fondamentale per la mitigazione del rischio idraulico e una delle opere più importanti per la città di Genova, dopo il ponte Morandi. Lo annuncia la Regione Liguria.

Si tratta di un intervento completamente in sotterrano il cui valore è di circa 204 milioni di euro che partirà dagli impianti sportivi della Sciorba per arrivare al mare e convoglierà in una galleria lunga 6,6 chilometri, circa 450 metri cubi di acqua al secondo. All'approvazione della Via seguirà quella del progetto esecutivo, entro marzo e la pubblicazione della gara entro giugno, con l'apertura del cantiere nei primi mesi del 2020.

"Quello di oggi è un tassello fondamentale, frutto di tre anni e mezzo di lavori e una vittoria delle istituzioni", dichiara il presidente di Regione Liguria e commissario contro il dissesto idrogeologico Giovanni Toti.