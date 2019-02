Mondadori dona 693 libri al San Martino

Mondadori Libri ha donato al San Martino di Genova oltre 693 libri facenti parte del proprio catalogo. I volumi sono stati destinati alle diverse sale d'attesa del nuovo Day Hospital Onco-Ematologico, per offrire ai pazienti e ai loro familiari la possibilità di rendere più confortevole l'attesa, anche in momenti delicati come quello del trattamento terapico. Scaffali ricchi di volumi sono stati posizionati nelle sale d'attesa delle aree terapiche, di oculistica, del punto prelievi unico e dell'area donazioni sangue, dove il tipo di prestazione sanitaria richiede un fisiologico tempo di attesa.

Prosegue intanto l'ottimizzazione del nuovo Day Hospital Onco-Ematologico: E' stato installato un totem taglia-code. E' stata ultimata la nuova segnaletica a soffitto e su parete per l'orientamento dei pazienti all'interno e all'esterno del Day Hospital e verso gli ambulatori ematologici. Ed è stato aperto anche il parcheggio del terzo piano Ist, con 30 posti auto riservati a pazienti del Day Hospital.