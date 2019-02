Operaio cade da tetto stabilimento

Incidente sul lavoro questa mattina in un capannone che ospitava lo stabilimento Piaggio Aero, in via Pionieri e Aviatori d'Italia a Genova. Un operaio è precipitato dal tetto sul quale stava lavorando procurandosi gravi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'operaio è stato intubato e stabilizzato ed è stato trasferito in gravi condizioni al pronto soccorso. L'uomo, di 50 anni, originario di Ponteranica (Bergamo), è ricoverato all'ospedale San Martino di Genova per diversi traumi, tra cui un trauma cranico commotivo. La prognosi è riservata.

Sarebbe precipitato da un lucernaio che si è infranto l'operaio caduto questa mattina a Sestri Ponente. Secondo quanto ricostruito dagli ispettori della Asl, l'uomo stava camminando all'indietro quando avrebbe messo un piede, forse inciampando, sul lucernaio che rompendosi lo ha fatto precipitare per sei metri. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel reparto di neurochirurgia per fratture cranica e vertebrale.