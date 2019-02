Mostra Modì a Genova: Ris, opere false

(ANSA) - GENOVA, 20 FEB - Anche secondo i Ris di Roma i dipinti sequestrati nel 2017 a una mostra su Modigliani a Palazzo Ducale a Genova sarebbero falsi. I militari hanno depositato in questi giorni la relazione ai pm che avevano aperto un'inchiesta dopo la denuncia del critico d'arte Carlo Pepi. L'indagine vede indagati l'allora curatore Rudy Chiappini, il presidente di MondoMostre Skira Massimo Vitta Zelman e il collezionista e mercante d'arte Joseph Guttmann, proprietario di alcune delle opere ritenute false. Secondo quanto si apprende ci sarebbero altri 2 nuovi indagati. Due anni fa, i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico sequestrarono 21 quadri esposti. Il procuratore aggiunto Paolo D'Ovidio fece analizzare i dipinti a tre esperte. Nelle loro relazioni si parlava di "falsi grossolani", firme "con tratto infantile" o "pasticciate", figure assemblate "senza alcuna competenza in materia", tele invecchiate "in maniera maldestra". Dopo la consegna della relazione dei Ris, la procura chiuderà le indagini.