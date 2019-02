Pallanuoto: Pro Recco sfida Barceloneta

(ANSA) - TORINO, 18 FEB - Si rafforza il legame fra Torino e la Pro Recco, la squadra più vincente della storia della pallanuoto italiana. I campioni d'Italia in carica torneranno nella piscina stadio Monumentale venerdì 15 marzo per affrontare i campioni di Spagna del Barceloneta, nella tappa torinese della Champions League itinerante di pallanuoto, ideata proprio dal club ligure, che con Torino ha sempre avuto un rapporto speciale. Proprio nel capoluogo piemontese, la Pro Recco ha vinto il 31/o scudetto; sotto la Mole il club ha inoltre creato una Academy, in collaborazione con l'Aquatica, e ha affrontato la Serbia nel memorial Mattia Aversa. "Torino si dimostra aperta ai grandi eventi sportivi - racconta Maurizio Felugo, presidente della Pro Recco -. Appuntamenti che non sono fini a loro stessi, ma lasciano emozioni indelebili nei più giovani, alimentando in loro la voglia di pallanuoto. È per questo che abbiamo deciso di portare in giro per l'Italia le nostre più belle partite stagionali di Champions".