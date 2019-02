Samp non sfonda e perde a San Siro

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Ancora uno stop per la Sampdoria che perde a san Siro contro l'Inter che però non esprime certo un bel gioco. Reduce dai due ko consecutivi contro Napoli in trasferta e Frosinone la squadra di Giampaolo si ferma davanti ai nerazzurri. Nel primo tempo l'Inter ci prova con Perisic e Lautaro, fermati da Audero, e con Dalbert e Nainggolan, imprecisi. Nella Samp è Saponara il più pericoloso. Di Defrel è invece la prima occasione della ripresa, neutralizzata da Handanovic. E' in botta e risposta: Politano al 68' ci prova a giro col sinistro ma la palla finisce fuori di poco. Poi tenta Perisic, ma trova Audero. In cinque minuti si risolve la partita: prima il gol di D'Ambrosio su spunto di Perisic sulla sinistra, poi il pari di Gabbiadini. Alla fine decide un gol di Nainggolan.