Ex Stoppani, interviene il prefetto

Il Prefetto di Genova, Fiamma Spena, ha adottato un provvedimento contingibile ed urgente, sullo stabilimento Stoppani di Cogoleto. A tutela della sicurezza e della incolumità pubblica l'ordinanza garantisce la continuità della bonifica nei tempi necessari al completamento dell'iter per la proroga dello stato di emergenza dello stabilimento e comunque non oltre il 6 marzo. L'ordinanza sullo stabilimento ex Stoppani si è resa necessaria "al termine del periodo nel quale il Commissario delegato ha continuato ad operare in regime di prorogatio al fine di garantire, senza soluzione di continuità, gli interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito - ha spiegato la Prefettura -. La cessazione di tale periodo e, quindi, l'impossibilità di esercitare le funzioni di Commissario delegato in assenza di disposizioni normative di proroga dello stato di emergenza, hanno determinato l'esigenza di intervenire con i poteri extra ordinem in argomento".