Laigueglia: sette gli azzurri al via

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Davide Cassani, coordinatore delle Nazionali di ciclismo, su indicazione del ct Marino Amadori, ha convocato per il Trofeo Laigueglia di domenica 17 febbraio i seguenti atleti della categoria under 23: Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo); Giulio Ciccone (Trek-Segafredo); Fabio Felline Trek-Segafredo); Cezary Grodzicki (Velo Racing Palazzago); Davide Martinelli (Quick Step); Matteo Sobrero (Dimension Data For Qhubeka); Filippo Tagliani (Casillo-Maserati). La squadra sarà diretta dai ct Davide Cassani e Marino Amadori. Il 57/o Laigueglia si sidputerà sulla distanza dei 203 chilometri, con partenza alle 10,50. La classica ligure, come sempre, avrà un percorso impegnativo, con il circuito finale in salita verso Capo Mele e Colla Micheri. Lo scorso anno vinse Moreno Moser, che proverà a ripetersi con la nuova maglia della Nippo Vini Fantini Faizanè.