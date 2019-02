Samp: Giampaolo, tanta delusione

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - "Questa sconfitta lascia tanta delusione a noi e a tutto l'ambiente. Un incidente di percorso che non ci stava né sulla carta né sul campo. Adesso bisogna reagire". Marco Giampaolo prova a analizzare la caduta casalinga contro il Frosinone, seconda sconfitta di fila dopo quella di Napoli. "La squadra non ha giocato una partita superficiale ma seria negli atteggiamenti e nel modo di fare le cose, nell'attenzione e nell'attivazione mentale - ha spiegato Giampaolo -, probabilmente però qualitativamente al di sotto delle nostre possibilità. Quando il Frosinone è andato in vantaggio poi ha fatto una difesa a oltranza. A noi è mancato il guizzo e la giocata per scardinare la loro difesa". Un passo falso inatteso per una formazione che insegue l'Europa e che nel prossimo turno affronterà in trasferta l'Inter.