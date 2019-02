Virginia show, medley travolgente

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Ecco la Virginia Raffaele che il pubblico aspettava: elegantissima, propone un medley travolgente in cui presta voce e mimica a Malika Ayane, Patty Pravo, Giusy Ferreri, Fiorella Mannoia e, naturalmente, Ornella Vanoni...

"però gratis mai più", conclude, riprendendo il monito dell'artista alla Rai sull'ospitata 'aggratis'. L'Ariston è in tutto piedi per lei: in prima fila, anche l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, il presidente Marcello Foa e la direttrice di Rai1 Teresa De Santis.