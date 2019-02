Ex-Otago bacia fidanzata in platea

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Come alla fine di ogni esibizione, Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago, è sceso in platea per abbracciare alla fine della canzone una fortunata della platea.

Ma stasera seduta tra le prime file dell'Ariston c'era la fidanzata Martina. E l'abbraccio si è concluso con un bacio appassionato.