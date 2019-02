Baglioni, rifarlo? prima devo dormire

(ANSA) - SANREMO, 9 FEB - Claudio Baglioni è 'voglioso' di rifare il festival? "Magari per due tre anni di seguito", risponde con una battuta a un cronista che gli chiede di commentare l'apertura dell'ad Rai Fabrizio Salini all'ipotesi di un terzo festival. "Se riuscissi a dormire per un mese di seguito potrei cominciare a pensarci... oggi non ho facoltà di rispondere. Intanto finiamo, poi ci sarà da riflettere, da pensarci. Chissà dove saremo".