'Sanabria?Buongiorno si vede da mattino'

(ANSA) - MILANO, 4 FEB - ''Se il buongiorno si vede dal mattino ci fa piacere che Sanabria abbia segnato per due turni ma è ancora presto. Speriamo lo faccia ancora perché crediamo sia un grande giocatore e che possa aiutarci ad uscire da quelle zone di classifica pericolose per noi''. Il presidente del Genoa Enrico Preziosi sorride soddisfatto nel commentare le prestazioni di Antonio Sanabria, autore di due gol nelle prime due partite con la maglia del Genoa. Sanabria non sta facendo rimpiangere Piatek, ceduto al Milan. ''Piatek? Non ho mai detto che non sarebbe andato via da Genova. Quando agisco - chiarisce Preziosi - lo faccio per il bene del Genoa. Avevamo bisogno di quel tipo di vendita, forse si poteva vendere a molto di più, forse a molto meno ma abbiamo colto questa occasione. Le esigenze del club vengono prima di tutto. Abbiamo rinforzato la squadra e sostituito un giocatore con uno altrettanto bravo. Mi fa piacere segni al Milan, ha speso anche parecchi soldi ed è giusto che si dimostri all'altezza. Sono contento.