Sanremo: Zona rossa e pass hitech

(ANSA) - SANREMO (IMPERIA), 31 GEN - Dalle barriere antipanico attorno al red carpet alla 'zona rossa' che circonderà l'Ariston alla creazione di varchi con ingresso soggetto al controllo del metal-detector. Sono alcune delle misure di sicurezza adottate in vista del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 5 al 9 febbraio nella città dei Fiori. Le barriere antipanico sono state installate nei punti di maggiore afflusso di pubblico. E' stata, inoltre, creata una nuovo zona 'cuscinetto' arretrando le barriere al lato dell'Ariston. La zona rossa sarà presidiata da polizia e carabinieri. Una apposita sala operativa sarà allestita per la Polposta. All'accesso di via Mameli, il solo utilizzabile dai possessori di biglietto per entrare in teatro, sono stati installati body scanner, un apparato per la analisi di liquidi e una macchina radiogena portatile. I pass, forniti di un lettore Rfid, svolgono la duplice funzione di contare e individuare le persone presenti all'interno del teatro grazie ad appositi lettori presenti a ogni varco.