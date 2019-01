Asilo negato, 25enne suicida sotto treno

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Un 25enne nigeriano, Prince Jerry, si è suicidato lunedì 28 gennaio a Tortona gettandosi sotto un treno dopo essersi visto negare il permesso di soggiorno per motivi umanitari. La notizia l'ha data monsignor Giacomo Martino, responsabile Migrantes di Genova, in un messaggio alla chat dei propri parrocchiani, circolato sui social. I funerali saranno domani alle 11.30 nella chiesa dell'Annunziata a Genova.

"Uno dei nostri ragazzi di Multedo, Prince Jerry, dopo essere stato diniegato prima di Natale e scoprendo che non avrebbe potuto contare neppure sul permesso umanitario che è stato annullato dal recente Decreto, si è tolto la vita buttandosi sotto un treno", ha detto don Martino. "Non desidero in nessun modo che questo ragazzo e la sua triste storia vengano strumentalizzate per discorsi diversi da quelli di compassione per una vita stroncata e di un lungo sogno interrotto", ha aggiunto. Arrivato a giugno 2016, Jerry faceva volontariato e continuava a studiare dopo essersi già laureato in Nigeria.