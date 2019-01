Giampaolo, contento per vittoria e Fabio

(ANSA) - GENOVA, 26 GEN - Una vittoria per l'Europa ma soprattutto per la storia, fatta da Fabio Quagliarella. Marco Giampaolo alla fine di Samp-Udinese non può che essere soddisfatto. "E' stata una bella serata in cui abbiamo raccolto tutti gli obiettivi che c'erano da raccogliere. Da Fabio che eguaglia il record, alla squadra che ha giocato una partita di alto livello e poi i tre punti. Possiamo ritenerci soddisfatti di quanto la squadra ha saputo fare, sia per mentalità che per spirito". Vittoria nel segno di Fabio Quagliarella che oltre al record ha segnato una doppietta e prodotto un assist per Gabbiadini. "Penso che lui un po' sentisse l'odore del record - ha ammesso Giampaolo -. E' un'impresa straordinaria che capita a pochissimi campioni. In settimana l'avevo visto bene e oggi raccoglie un risultato storico. A 35 anni vive di queste cose e adesso avrà un altro obiettivo che potrebbe anche essere la classifica dei cannonieri".