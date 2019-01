Genoa: arriva Radovanovic dal Chievo

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Genoa: raggiunta l'intesa col Chievo per Ivan Radovanovic. Il trentenne giocatore serbo passa in maglia rossoblu dopo l'incontro di oggi tra i dirigenti dei due club: il Genoa verserà 4 milioni nelle casse dei veneti. L'acquisto diventerà ufficiale all'inizio della prossima settimana e martedì Radovanovic sarà a Genova per le visite mediche e il primo allenamento con la nuova squadra. Ha indossato la casacca del Chievo dal 2013 collezionando oltre 150 presenze.