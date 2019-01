Samp cerca attaccante olandese Lammers

Pressing della Sampdoria per l'attaccante Sam Lammers, classe 1997, di proprietà del PSV ma in prestito all'Heereenven. Oggi previsto l'incontro a Milano tra i dirigenti blucerchiati e gli agenti del giocatore che quest'anno ha realizzato 11 reti in 19 partite. Lammers era un obiettivo per l'estate, ma con l'infortunio di Gianluca Caprari (frattura del perone della gamba destra con stop di almeno due mesi) e la possibile partenza di Dawid Kownacki in prestito al Cagliari potrebbero cambiare i piani della società e stringere i tempi per portare Lammers già entro la fine di gennaio in maglia doriana.