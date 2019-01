In Liguria attese assunzioni in aumento

Tra gennaio e marzo ci saranno oltre 27mila assunzioni in Liguria, in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto emerge dal sistema informativo Excelsior, l'indagine che rileva i fabbisogni professionali e formativi delle imprese realizzata da Unioncamere in accordo con l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal).

A livello nazionale si registra una flessione delle entrate previste sia su base mensile (-49.510 rispetto a gennaio 2018) che trimestrale (-58.620 rispetto al periodo gennaio-marzo 2018), in larga parte dovuta al clima di incertezza che grava sui piani di sviluppo delle imprese.

In Liguria sono 9.660 i contratti programmati dalle imprese nel mese di gennaio, in calo di 690 unità rispetto a gennaio 2018 (ma aumenta il numero di imprese che intendono assumere) e saliranno a 27.590 nei primi tre mesi del 2019, in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (+1,0%).