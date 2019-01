Traliccio linea filobus cade su Aurelia

Un traliccio della linea dei filobus Sanremo-Ventimiglia è crollato per motivi ancora in fase di accertamento, forse legati alla vetustà, provocando disagi sull'Aurelia, poco prima dell'ingresso nella galleria del Grand Hotel del Mare, a Bordighera, all'altezza di Villa Terruzzi. Sul posto hanno operato tutta la notte i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e Ventimiglia, intervenuti anche con l'ausilio di un'autogru. A causa del crollo sono stati tranciati anche alcuni cavi dell'energia elettrica ed è stato divelto un tubo del gas. Sul posto hanno anche lavorato i tecnici dell'Enel e dell'Italgas. La circolazione stradale sull'Aurelia è rimasta, a senso unico alternato, per tutta la notte e la mattinata.