Samp: agente Andersen, vuole restare

(ANSA) - GENOVA, 20 GEN - Gli piacerebbe fare ancora una stagione alla Sampdoria". Così Jacob Andersen, padre e manager del difensore blucerchiato Joachim in un'intervista al sito b.t.dk frena le voci di mercato che parlavano di un'asta per il ragazzo con Inter e Tottenham in pole position: "La Samp è una buona squadra, lui ama la città - ha detto -. Non ha fretta, crede fortemente di poter avere la carriera che si è immaginato.

Ma per continuare a crescere deve giocare. In questo momento si trova già ad un alto livello e incontra attaccanti importanti ogni week-end".