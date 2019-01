Elicottero soccorre ferito in A26

Un macchina si è ribaltata sull' autostrada A26 tra Masone e Ovada per cause ancora da accertare e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre una persona ferita rimasta incastrata nell'abitacolo. Una corsia è stata chiusa per consentire all'elicottero dei soccorsi di atterrare sul posto e caricare il ferito per trasferirlo in ospedale. Si sono formate code.