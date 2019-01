Corpo carbonizzato in baracca incendiata

Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco intervenuti per l'incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto il ponte dell'autostrada. La vittima sarebbe un uomo, forse un senza fissa dimora che trovava rifugio nella baracca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo le prime informazioni, l'incendio divampato stamattina potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento di una stufa elettrica. Il cadavere, dai primi accertamenti, sarebbe di un uomo di circa 60 anni. Sono in corso rilievi da parte della scientifica dei carabinieri.