Migranti in container: uno segnalato per estremismo islamico

Uno dei quattro clandestini scoperti dentro un container nel porto di Genova è stato già segnalato dalla Francia come soggetto vicino ad ambienti dell'estremismo islamico. Per questo gli agenti della polizia di frontiera hanno avvisato gli investigatori della Digos di Genova. I quattro sono stati identificati: si tratta di due algerini di 45 e 30 anni e di due tunisini di 20 anni. Il gruppo verrà respinto nei prossimi giorni, imbarcandoli sulla prossima nave per la Tunisia. Intanto gli uomini della Polmare stanno indagando per risalire alla catena che ha consentito ai quattro di arrivare fino a Genova. In particolare capire chi abbia consentito loro di nascondersi dentro il container (erano nascosti dietro un "muro" di scatole di scarpe) e chi avrebbe dovuto farli uscire una volta arrivati in Liguria. (ANSA).