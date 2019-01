Investito mentre attraversa,muore 70enne

Un uomo di circa 70 anni è stato investito e ucciso da un'auto questo pomeriggio in via Assarotti in centro a Genova. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrere il pedone. E' successo poco dopo le 17.

Trasportato in arresto cardiaco dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo, è deceduto. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della polizia locale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi per consentire i rilievi, con pesanti ripercussioni per la circolazione.